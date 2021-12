Botkassen til Bodø/Glimt går til vaksinasjon i fattige land

sport

– Vi donerte vekk i fjor òg, så derfor låg det litt i korta at det kom til å skje i år òg. Vi såg ein reklame for vaksineprogrammet til Unicef på TV og bestemde oss for at det er ein rett ting å gjere no, seier botsjef Vegard Leikvoll Moberg på nettstaden til klubben.

Kor stor summen er, vil ikkje Moberg seie noko om.

– Det har vore eit lønnsamt år for botskassen. Vi kom litt seint i gang med innsamlinga i år, men no har vi hatt oppteljing. Det er ein bra sum, ja, seier han.

Pengane går til Unicef og skal gjennom Covax-programmet bidra til at innbyggjarane i fattige land blir vaksinerte mot covid-19.

I fjor gjekk pengane frå botkassen til Glimt til skredoffera på Gjerdrum.

