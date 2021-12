Avlyste U20-VM i ishockey – vil jobbe med løysing

sport

Det stadfesta Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) på nettstaden sin.

– Etter tilråding frå medisinsk ansvarleg for turneringa og den medisinske komiteen vår har IIHF-styret vedteke å avlyse VM av omsyn til helsa og tryggleiken til deltakarane, heiter det i ei fråsegn.

– Styret kom òg til at den sportslege integriteten til turneringa var kompromittert etter tre avlyste kampar på to dagar, og då måtte VM avlysast.

Tysdag vart Sveits tilkjend 1-0-siger over USA. Årsaka var to positive koronaprøver i det amerikanske laget. Onsdag vart to kampar til avlyste. Ein tsjekkisk spelar testa positivt, og lagkameratane vart sette i karantene slik at Finland fekk 1-0-siger utan å spele. Nokre timar seinare kom meldinga om koronasmitte òg i Russlands VM-lag, og dermed fekk Slovakia 1-0-siger.

– Det kjennest heilt absurd. Eg er i sjokk. Draumane vart sløkte på eitt sekund, sa Sveriges målvakt Calle Clang til Expressen etter avgjerda om avlysing.

Løysing?

Nokre timar etter at meisterskapen vart avlyst, stadfesta IIHF-president Luc Tardif at dei no skal prøve å fullføre turneringa ved eit seinare høve.

– Vi må finne ein måte, sa Tardif på ein pressekonferanse.

Han sa også at eit eventuelt framhald av U20-VM i så fall blir etter elite-VM som går av stabelen i mai. Han sa òg at spelarar som no fyller 20 i løpet av det neste halvåret framleis vil få lov til å delta i turneringa om ho skal spelast ferdig.

– Eg håpar først og fremst at det ikkje er over. Det er ei utsetjing, og eg vil ikkje at organisasjonskomiteen skal gi opp dette arrangementet. Vi vil bruke den neste månaden til å tenkje og prøve å komme tilbake med ei overrasking. Eg synest vi skuldar dei unge spelarane å gi dei denne viktige turneringa, sa Tardif.

Svensk håp

Sverige hadde til liks med Finland og Canada fått ein god start på VM, og no håpar målvakt Jesper Wallstedt at dei får moglegheita til å halde fram.

– Eg er sjølvsagt samd, det er klart ein vil spele hockey. Men så lenge det ikkje finst ein praktisk måte å gjennomføre, så er det ikkje så mykje å seie, sa NHL-talentet ifølgje nyheitsbyrået TT.

(©NPK)