Carlsen heldt fram lynsjakk-VM med siger etter koronautsetjing

sport

Carlsen vann overlegent over iranaren Parham Maghsoodloo i det første av dei ni partia torsdag.

Sigeren gjer at Carlsen står med 9,5 poeng av 13 moglege. Levon Aronian er i føringa med 11 poeng.

Carlsen speler om den sin fjerde strake VM-tittel i lynsjakk. Tysdag måtte han sjå seg slått i kampen om å forsvare VM-gullet i hurtigsjakk.

Nakamura smitta

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) opplyser at «eit par» koronatestar har vore positive.

Blant dei smitta er Hikaru Nakamura, som spelte mot Magnus Carlsen i den siste runden i hurtigsjakk-VM tysdag.

– Spelarane må trekkje seg frå turneringa, og motstandarane deira har vorte kontakta slik at dei kan teste seg, skriv forbundet på Twitter.

Smittetilfella gjorde at partia på torsdag vart utsette. Etter mykje fram og tilbake starta det første partiet éin time forseinka.

Møtte Carlsen tysdag

Nakamura skriv på Twitter at han ikkje kjende seg bra før meisterskapen starta onsdag, men at ein negativ test gjorde at han likevel spelte.

– Eg kan ikkje fullføre turneringa, og no er eg uroleg for alle motstandarane mine, skriv han.

Tidlegare på dagen kritiserte amerikanaren Fide for å ikkje setje opp eigne testar for spelarane.

Nakamura testa seg på nytt torsdag for å kunne fly i morgon, og den testen var positiv.

(©NPK)