Kinesiske landslagsspelarar blir nekta å ha tatoveringar

Det er ifølgje styresmaktene «strengt forbode å skaffe nye tatoveringar». Dei som allereie har tatoveringar, blir bedne om å fjerne dei for å «statuere eit godt eksempel», skriv nyheitsbyrået Reuters.

Dei vil også setje i verk disiplinære tiltak mot landslagsspelarar om reglane ikkje blir overhaldne.

Styresmaktene seier likevel at det under spesielle omstende, og om resten av laget tillèt det, kan vere greitt å spele med tatovering så lenge ho blir dekt til under trening og kamp.

Tatoveringar er noko som vanlegvis blir sett ned på i Kina, men blant den yngre generasjonen har det vorte meir vanleg.

