Lagkamerat om Djokovic: – Han prøver å komme seg til Australian Open

Djokovic bestemde seg onsdag for å droppe ATP Cup i Sydney kommande helg. Der skulle verdseinaren møte Casper Ruud i den første kampen. I staden blir det Dusan Lajovic som stiller opp mot nordmannen.

– Dessverre var han ikkje i stand til å delta i ATP Cup. Eg trur han håpa at det skulle ordne seg, men dessverre gjorde det ikkje det, noko vi må akseptere, seier Lajovic.

Forfallet til Djokovic gjer det òg meir uvisst om serbaren vil delta i Grand Slam-turneringa Australian Open i midten av januar. 34-åringen har så langt nekta å røpe om han er koronavaksinert eller ikkje. Tidlegare har han uttrykt motstand mot å få eit slikt vern. Alle som skal inn i Australia, må vere vaksinerte.

Har eit håp

Landsmann Lajovic seier at han ikkje veit kva som er grunnen til at Djokovic droppar ATP Cup, men fortel at lagkameraten har snakka om ei mogleg deltaking i Australian Open.

– Eg kjenner ikkje den offisielle grunnen. Han sa berre at han ikkje kjem til ATP Cup, men vil prøve å komme seg til Australian Open, seier han.

– Han ventar på ei avgjerd, seier han.

– Hans val

Den greske stjerna Stefanos Tsitsipas har tidlegare i år fått hard medfart for vaksineskepsisen sin, men i september lova 23-åringen å ta koronavaksinen. Han meiner Djokovic må få gjere som han vil.

– Viss han meiner han ikkje er klar til å spele her (Australia), same kva grunnen er, er det hans val. Eg trur dei fleste spelarane respekterer valet hans. Han står fritt til å velje, seier Tsitsipas, som er nummer fire på verdsrankinga.

På spørsmål om han meiner at reglane er for strenge i Australia, svarer grekaren ope.

– Reglar er reglar, og reglane er der av ein grunn. Viss nokre spelarar bestemmer seg for ikkje å følgje dei, er det deira val. Eg trur ikkje det er noko som er rett eller gale her.

