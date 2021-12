sport

Testresultatet gjer at lynsjakk-VM er over for amerikanaren. Meisterskapen blir avslutta torsdag.

Nakamura skriv på Twitter at han ikkje kjende seg bra før meisterskapen starta onsdag, men ein negativ test gjorde at han spelte likevel.

– Eg kan ikkje fullføre turneringa, og no er eg uroleg for alle motstandarane mine, skriv han.

