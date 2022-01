sport

Den første positive testen i NRKs Tour de Ski-team vart avdekt fredag, og heile teamet vart sett i karantene i tyske Oberstdorf, der den tredje og fjerde etappen til langrennstouren gjekk.

Måndag skriv NRK at fleire medarbeidarar har testa positivt for viruset, og at alle tilsette som er i Tyskland, blir verande i karantene.

Dei to siste etappane i Tour de Ski skal uansett bli sende som planlagt på NRK Radio.

