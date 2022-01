Ivar Koteng tek ikkje attval som styreleiar i Rosenborg

sport

Det opplyser Rosenborg i ei pressemelding måndag ettermiddag.

Koteng har vore styreleiar i RBK sidan 2012, og han meiner at tida er inne for eit skifte. Dermed stiller han sin plass til disposisjon på årsmøtet i februar.

– Eg er glad i Rosenborg. Det er veldig interessant, motiverande og artig å leie klubben, og i periodar er det òg veldig krevjande og utfordrande, seier Koteng og held fram:

– No er eg veldig glad for at Kjetil Rekdal og Geir Frigård er på plass, og eg registrerer med glede at det er stor begeistring for det nye trenarteamet. Eg håpar at alle rosenborgarar vil trekkje i same retning framover, slik at klubben igjen blir prega av «godfoten». Viss mitt val om ikkje å stille som kandidat kan bidra til å samle klubben, er eg godt fornøgd.

(©NPK)