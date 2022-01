Ronaldo-statue skaper reaksjonar i India

sport

Ein statue av den portugisiske fotballspelaren Cristiano Ronaldo skaper reaksjonar i den sørindiske delstaten Goa. Demonstrantar med svarte flagg samla seg måndag ved statuen etter at han vart avduka i byen Calangute.

Demonstrantane uttrykkjer sinne over at styresmaktene har unngått lokale idrettsstjerner og valde ein spelar frå Portugal, som administrerte Goa som ein koloni til han vart annektert av India i 1961.

Micky Fernandes, ein tidlegare landslagsspelar frå Goa, seier at valet er «sårande» og ein «bakrus» frå portugisisk styre.

– Ronaldo er den beste spelaren i verda, men vi burde likevel hatt ein statue av ein fotballspelar frå Goa, seier Fernandes til AFP.

Ein representant for styresmaktene seier at valet fall på Ronaldo for å inspirere unge gutar og jenter.

Det meste av dagens India fekk sjølvstende i 1947.

Det er ikkje første gong ein statue av Ronaldo (36) forårsakar opprør. I 2017 vart ei flirande byste av stjernespissen på Madeira flyplass latterleggjort fordi han likna lite på superstjerna.

