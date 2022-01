Stjernesund koronasmitta – mistar fleire renn

sport

– Det står veldig bra til, men det er kjedeleg å miste renn. Uansett er eg snart tilbake, seier Hakadal-alpinisten til NTB.

Stjernesund vil vere tilbake i full trening torsdag. I første omgang ryk renna i Zagreb (4. – 6. januar) og i Kranjska Gora (8. – 9. januar).

Neste tysdag er det slalåm i austerrikske Flachau.

I Lech i november var Stjernesund fem hundredelar unna den første sigeren sin i verdscupen då ho vart nummer to i parallellstorslalåm.

På herresida er Atle Lie McGrath (21) ute i ein periode etter at han fekk brot i tommelen på trening nyttårsaftan. Eit inngrep må til før han kan køyre med ei skjene.

Slalåmrennet i Zagreb og dei to renna i Adelboden (Sveits, 8.–9. januar) kjem for tidleg for talentet.

– Eg må berre vente og sjå, men dette er heldigvis ingen alvorleg skade, og eg skal tilbake så fort som mogleg, seier McGrath.

(©NPK)