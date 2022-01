Dyrhaug er blitt TV-mann: – Skal gi ros og ris

sport

TV 2 har Petter Northug. NRK har Torgeir Bjørn, og i Viaplay finn du Åge Skinstad saman med Dyrhaug.

Der er òg ei rekkje utanlandske tidlegare skiløparar som jobbar med langrenn på TV.

Dyrhaug trivst som plomma i egget i den nye rolla si. Seinare i dag skal han ta imot vinnarane og resten av feltet etter den harde turen opp monsterbakken på den siste etappen av årets Tour de Ski.

– Då eg først skulle leggje opp, er eg veldig glad for at eg fekk denne jobben. Eg er framleis i miljøet og er glad i langrennssporten. Derfor trivst eg veldig godt med dette, seier Dyrhaug til NTB etter å ha kost seg i dei flotte løypene under supre forhold i Val di Fiemme.

Der gjekk han runde på runde i roleg tempo saman med mellom anna den tidlegare landslagskameraten Didrik Tønseth.

– Eg har vore aktiv skiløpar inntil nyleg og kjenner landslagsløparane veldig godt. Eg håpar at eg kan komme litt tettare innpå og vise det litt frå innsida, seier 34-åringen frå Tydal.

Nødvendig

Han er ikkje redd for å bli for tam eller ikkje tore å seie meiningane sine til heile det norske folket sjølv om han kjenner dei fleste som konkurrerer, svært godt.

– Sjølv om vi er gode venner, er det viktig å gi ros når det skal givast og ris når det er nødvendig. Det er eg òg veldig vand til frå toppidrettsmiljøet som eg kjem frå. Der er vi ærlege med kvarandre, og det er stor takhøgd. Det skjønner òg utøvarane.

– På kva måte då?

– Dei godtek mykje, og dei skjønner òg at om dei ikkje går fort nok eller har gjort nokre val som det kan setjast spørsmålsteikn ved. Dei skjønner at det er jobben vår å seie frå om det.

– Er dette noko du kunne ha tenkt å halde på med på fast basis?

– Ja. No er eg i gang med det første året, og eg trivst godt med det. Per no har eg lyst til å halde fram i Viaplay og vere med på å formidle langrenn. Det er òg artig å vere med på å byggje opp noko nytt. NRK har hatt sendingane i alle år og har vore stødig og solid, og så prøver vi å byggje opp eit nytt vintersportsstudio med å ta det vidare med nye auge. Det trur eg er sunt.

Trenarjobb?

– Du er òg inne i padelbransjen?

– Ja, vi er i ferd med å setje opp den tredje hallen. Denne gongen i Bodø. Vi var fire kompisar frå skimiljøet som starta med det i august/september 2020. Sjølv om vi selde oss ut i desember, skal eg halde fram med å jobbe litt vidare med det.

– Du er kanskje òg ein type som kunne ha passa godt som trenar i skimiljøet. Er det noko som freistar?

– Det er ikkje noko som eg har tenkt på akkurat no, men eg skal heller ikkje avskrive det. Eg er glad i langrennssporten og har satsa på det sidan eg var 16 år. Derfor synest eg det òg er artig å vere med å formidle det på TV.

(©NPK)