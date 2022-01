Idretten møter kulturdepartementet onsdag – skal diskutere koronatiltak

sport

– Vi har løpande dialog med idretten om desse problemstillingane og skal mellom anna ha eit møte med dei onsdag. Dagens restriksjonar gjeld til 14. januar, og då skal det gjerast nye vurderingar. Målet er alltid å ha så lite restriksjonar som mogleg innanfor det som er smittevernfagleg forsvarleg, seier statssekretær Gry Haugsbakken til kanalen.

Forutan Norges idrettsforbund (NIF) vil mellom anna Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund delta i møtet.

Store delar av idretten er ramma av koronatiltaka som vart innførte 15. desember. Samtidig vart toppidrettsdefinisjonen snevra inn, og det har ført til treningsavgrensingar for mange lag.

– Vi har ei klar forventning, og det er at vi som minimum må tilbake til den opphavlege definisjonen av toppidrett, som for vår del inkluderte dei to øvste nivåa for herrar og øvste nivå for kvinner. Vi har veldig gode rutinar for testing og oppfølging i desse klubbane, seier ishockeypresident Tage Pettersen til TV 2.

