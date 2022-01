Kraftig vind førte til hoppavlysing i Innsbruck – to renn i Bischofshofen

sport

Det vart ein dag med mykje vind og mykje venting i bakken for skihopparane. Vinden skapte tidleg utfordringar for arrangørane. Først vart prøveomgangen avlyst, og deretter følgde juryen opp med å utsetje starten for 1. omgang fire gonger, først til 13.50, og så 14.10, 14.30 og til sist 15.00, som var siste frist for å få gjennomført éin omgang.

Rennet skal i staden avviklast i Bischofshofen onsdag. Der blir òg hoppveka avslutta torsdag, medan det blir nye verdscuprenn der laurdag og søndag (lagkonkurranse).

Ifølgje radiokommunikasjonen mellom FIS-direktør Sandro Pertile og hopptårnet bles det opp mot 8 meter/s på kulen i kasta. Det er langt over det som er forsvarleg.

Lett avgjerd

– Takk for tolmodet dykkar, men vi gjorde alt vi kunne for å få dette til, sa Pertile til hopparane og trenarane på kulen

– Det er utfordrande, men samtidig ei lett avgjerd å avlyse. Vi lèt ingen setje utfor under uforsvarlege forhold, sa Pertile til TV 2 tidlegare på dagen, før juryen tok avgjerda.

Vêrrapportane varsla at vinden skulle løye ved 14-tida, men det kokte ned til at avlysing var einaste løysing.

Marius Lindvik er nummer to i hoppveka samanlagt etter to renn. Han har 13,2 poeng fram til leiande Ryoyu Kobayashi, som jaktar sin andre hoppvekesiger.

Ikkje ufordelaktig

– Vi var klare, og vi håpar å kunne ta det med oss vidare. Vi var offensive, men det er ei fornuftig avgjerd å avlyse. Ekstrarenn i Bischofshofen er ikkje ufordelaktig for oss, sa landslagssjef Clas Brede Bråthen.

– Det var greitt med avlysing. Det er fønvind som er vanskeleg å styre, og kasta er jo kraftigast utover kulen der vi er mest utsette, sa Robert Johansson.

Onsdag blir det kvalifisering 13.00 og rennstart 16.30 i Bischofshofen. Torsdag er det kvalifisering 14.30 og rennstart 17.30 i hoppvekeavslutninga.

(©NPK)