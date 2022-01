Liverpool ber om utsetjing av ligacupsemifinale

sport

Det stadfestar klubben på sin nettstad, etter at BBC og fleire andre medium melde om det. Liverpool avlyste førstelagstreninga tysdag.

– The Reds har formelt bede EFL (ligaen) om å flytte kampen etter at nye mistenkte smittetilfelle har dukka opp blant spelarar og tilsette, saman med andre faktorar som påverkar laguttak, blant dei sjukdom og skadar, står det.

Klubben ber om ei rask avgjerd av omsyn til Liverpool-supporterars reiseplanar.

– Sidan det ikkje er utsikter til at situasjonen skal betrast innan torsdag, men derimot moglegheit for at han blir forverra, reknar klubben det både fornuftig og rimeleg å be om utsetjing.

Vanskeleg

Manager Jürgen Klopp og ei rekkje spelarar er allereie smitta av viruset. I tillegg har Mohamed Salah, Sadio Mané og Naby Keita reist til afrikameisterskapet, medan klubben har ei lang skadeliste. Akkurat no skal situasjonen vere så alvorleg at Liverpool slit med å stille lag.

Klopps assistent Pep Lijnders leidde laget i 2-2-kampen i helga mot Chelsea og skal ha ansvaret mot Arsenal torsdag òg, dersom kampen blir spelt.

Alisson, Joel Matip og Roberto Firmino mista Chelsea-kampen etter å ha testa positivt i romjula. Det er ikkje kjent kor mange nye smittetilfelle det er, eller kven det gjeld.

Nedgang

Returkampen skal etter planen spelast neste veke. Mellom dei to kampane skal Liverpool søndag spele mot Shrewsbury i FA-cupen.

Denne veka var det for første gong på åtte veker ein nedgang i talet på positive koronaprøver blant Premier League-spelarar. Av 14.250 prøver blant spelarar og klubbtilsette i veka fram til 2. januar var det 94 smittetilfelle, ein nedgang frå rekordtalet 103 veka før.

