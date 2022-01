sport

Omikron-varianten tek eit sterkare og sterkare virusgrep verda rundt. OL-opninga finn stad 4. februar. Så ventar 16 konkurransedagar.

– Vi er bekymra, men også trygge på at vi kan gjennomføre leikane på ein sikker måte. Vi tek dette dag for dag, seier Pound til avisa US Today.

Han har vore medlem av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) sidan 1978.

Onsdag skal det haldast ein videokonferanse mellom IOC og fleire nasjonale olympiske komitear.

OL-bobla er organisert med eit svært strengt smittevernregime. Og for alle involverte i leikane blir det hyppig koronatesting og inga opning for å forlate den olympiske bobla før leikane er slutt.

På spørsmål om OL kan bli avlyst eller utsett, svarer Pound at «moglegheita for det er svært liten».

– Det er ikkje mogleg å utsetje leikane. På så godt som alle område, har pila forlate bogen. Det skal starte 4. februar, og det må skje noko heilt ekstraordinært for å endre på det, la Pound til.

Sommar-OL i Tokyo skulle ha vore arrangert i 2020, men leikane vart utsette eitt år og gjennomført sist sommar.

