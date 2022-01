Smitteutbrot i det svenske alpinlandslaget

sport

Måndag kveld melde det svenske alpinlandslaget at ein alpinist og ein person i støtteapparatet testa positivt på korona. Dagen etter opplyser landslagslege Jakob Swanberg til TT at fleire andre som har symptom, men først testa negativt, har fått positive svar på testane sine.

Smitten er oppdaga i slalåmtroppane som er i Zagreb for konkurransar tysdag (kvinner) og onsdag (menn). Swanberg ønskjer ikkje å seie kor mange som er smitta eller om det dreier seg om personar i kvinnetroppen, herretroppen eller hos begge.

– Det er ein risiko for at du har viruset, men at det enno ikkje er på eit nivå der du oppdagar det i testane, sa Swanberg til TT måndag.

Han fortel vidare at personane det gjeld, har vorte isolerte som eit tryggingstiltak sidan dei utvikla symptom.

