Streng United-dom etter Wolves-tap – Jones bestemann

Det er på børsen til Manchester United-journalist Samuel Luckhurst at Jones får ein sjuar. Midtstopparen hadde ikkje spelt for klubben på over 700 dagar. Målvakt David de Gea, Raphaël Varane og Mason Greenwood har fått ein seksar.

Fleire av dei største stjernene fekk høyre det av Luckhurst etter det første tapet til mellombels manager Ralf Rangnick.

– Sancho var stort sett treg med og utan ball. Ser ut til å ha vorte tregare og burde ha vorte bytt ut tidlegare, er dommen over Jadon Sancho som vart teken av etter 75 minutt.

Han har fått karakteren tre. Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo og Scott McTominay har alle fått fire.

Wolverhampton kom til 19 avslutningar på Old Trafford, seks av dei på mål. Heimelaget klarte berre ni, og to av dei var på mål.

United er på 7.-plass, fire poeng bak fjerdeplasserte Arsenal. United har éin kamp mindre spelt.

