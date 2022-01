United trøblar i CL-racet: – Lang veg å gå

sport

Måndag gjekk United på det første tapet sitt etter at Rangnick fekk rolla som mellombels manager ut sesongen. Wolverhampton vann 1–0 og sørgde for at dei raudkledde vart verande på 7.-plass.

United er fire poeng bak fjerdeplasserte Arsenal med éin kamp mindre spelt. Avstanden er ikkje skremmande, men prestasjonane får stadig fleire til å tvile på at laget sikrar meisterligaspel også neste sesong. Rivalane ser for tida vesentleg sterkare ut.

Rangnick seier han ikkje kan love at Manchester United i mai er blant dei fire beste i PL.

– Eg kan ikkje gi nokon garantiar. Sjå på det vi gjorde i dag. Viss eg seier at vi er 100 prosent overtydde om at vi endar på topp fire, trur eg ikkje folk ville trudd på det, sa han etter heimesmellen mot Wolves.

– For meg handlar det om å ta steg og å bli betre. Eg visste at dette kunne og ville bli vanskeleg. Dagens kamp viste at vi framleis har ein lang veg å gå, la Rangnick til.

Manchester United har tre gonger feila med å ta seg til Meisterligaen etter at managerlegenda Alex Ferguson gav seg i 2013.

I tillegg til eit godtspelande Arsenal-lag seglar òg Tottenham opp som ein heit topp-fire-kandidat. Laget har heva seg markant under Antonio Conte og er utan tap i dei åtte første ligakampane hans som sjef. «Spurs» er to poeng bak fjerdeplassen med to kampar mindre spelt enn Arsenal.

