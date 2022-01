Verdscuplangrenn i Frankrike er avlyst

sport

Det melder Det internasjonale skiforbundet (FIS) tysdag.

– Trass alle forsøk fann vi ut at dei stadig endra restriksjonane og reglane ikkje tillét oss å garantere tryggleiken til alle involverte, og derfor vart avgjerda fatta i god tid, står det i ei fråsegn.

Det skulle vere sprint i fri teknikk fredag 14. januar, distanserenn over 10 og 15 kilometer fri teknikk laurdag og renn over same distansar i klassisk stil søndag.

Mange av dei nest beste norske løparane skulle delteke i renna i Frankrike. Harald Østberg Amundsen og Didrik Tønseth planla å reise rett frå Val di Fiemme til Seiser Alm for å førebu seg til renna i Les Rousses, men slik blir det ikkje no.

Etter avlysinga står berre renn i Planica (klassisk sprint og skiathlon) 22.–23. januar att i verdscupen før OL i Beijing.

