Vindproblem førte til avlysing i Innsbruck

Vinden skapte tidleg tysdag utfordringar for arrangørane. Først vart prøveomgangen avlyst, og deretter følgde juryen opp med å utsetje starten for 1. omgang fire gonger, først til 13.50, og så 14.10, 14.30 og til sist 15.00, som var siste frist for å få gjennomført éin omgang.

Ifølgje radiokommunikasjonen mellom FIS-direktør Sandro Pertile og hopptårnet bles det opp mot 8 meter i sekundet på kulen i kasta. Det er langt over det som er forsvarleg.

– Det er utfordrande, men samtidig ei lett avgjerd å avlyse. Vi lèt ingen setje utfor under uforsvarlege forhold, sa Pertile til TV 2.

Vêrrapportane varsla at vinden skulle løye ved 14-tida, men det kokte ned til at avlysing var einaste løysing. Rennet blir truleg flytta til Bischofshofen, der det 4. rennet etter planen skal gå torsdag. Rennet som vart flytta, går truleg allereie onsdag, men det jobbar FIS-toppane med.

Marius Lindvik er nummer to i hoppveka samanlagt etter to renn. Han har 7,5 poeng fram til leiande Ryoyu Kobayashi, som jaktar sin annan hoppvekesiger.

