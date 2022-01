Bjerketvedt varslar NFF-exit – vil snart avklare framtida

sport

– Eg er i tenkjeboksen for å bestemme meg for ein sluttdato i NFF. Eg fyller 62 år om tre månader. Eg passerer fem år i jobben om nokre veker. Om nokre månader vil eg har ei klar føreseielegheit for mi eiga framtid, seier han til VG.

– Eg har snakka med familien, kollegaer og presidenten om det. Det er mest for å setje i gang ein prosess.

Han seier at det ikkje er klart om det blir i år eller neste år.

– Eg har vore toppleiar samanhengande sidan 1994, i seks ulike verksemder. Før eg blir ordentleg pensjonist har eg tankar om å gjere andre ting i livet, seier Bjerketvedt til avisa.

