Djokovics vaksineunntak vekkjer harme i Australia: – Burde avsløre bakgrunnen

Mange australiarar har reagert med sinne etter at tittelforsvararen og verdseinaren tysdag avslørte at han har fått unntak frå vaksinereglementet og dermed kan delta i Grand Slam-turneringa.

Turneringssjef Craig Tiley seier at Djokovic ikkje har vorte spesialbehandla, men oppmodar samtidig serbaren til å avsløre bakgrunnen for unntaket for å roe ned befolkninga.

Reglane for Australian Open, som startar 17. januar, seier at alle deltakarar må vere vaksinerte mot koronaviruset eller ha eit medisinsk unntak. Sistnemnde skal godkjennast av to panel med uavhengige ekspertar.

Djokovic har ikkje opplyst på kva grunnlag han har fått medisinsk unntak, og dermed vert det sådd tvil rundt om stjerna faktisk bør få spele turneringa.

– Dersom årsakene til Djokovics fritak er utilstrekkelege, blir han send på første fly heim, kommenterer Australias statsminister Scott Morrison, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

