Handballekspert roper varsku etter nye reglar: – Det truar EM

Det europeiske handballforbundet (EHF) gjekk tysdag ut med oppdaterte koronareglar før meisterskapen i Slovakia og Ungarn. Ei vesentleg endring er at ein spelar som testar positivt før EM, må vente fjorten dagar før han kan spele igjen.

Og skulle det dukke det opp eit smittetilfelle under turneringa, må han det gjeld vere i karantene i ti dagar. I tillegg må han levere frå seg to negative PCR-testar før han kan spele igjen.

– Det truar EM. Det er naivt å tru at det ikkje kjem fleire tilfelle når situasjonen er som han er akkurat no. Det blir svært vanskeleg å isolere seg slik smitten spreier seg, seier Bent Nyegaard.

Han er ein rutinert handballekspert for dansk TV2. Han meiner avviklinga av herremeisterskapen er «under eit veldig press».

– Det er ikkje truverdig viss ein seier at EM ikkje er i fare for å bli avlyst.

Fleire ramma

Danmark merkar allereie følgja av EHFs nye regime. Målvakta Jannick Green testa positivt måndag, og han går glipp av dei to første EM-kampane. Fleire lag har hatt smitte i opptakten til meisterskapen.

I ein e-post til NTB skriv EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich at det har førsteprioritet å sikre at EM går helsemessig forsvarleg for seg.

«I dagens situasjon vil alle hygieneprotokollar av natur vere eit levande dokument. EHF har heile tida sagt at vi kan gjere endringar på kort varsel», påpeikar Schöneich.

Reiser over helga

Alle i dei ulike EM-troppane må testast tre gonger siste veka før avreise. Undervegs i meisterskapen ventar det test annankvar dag.

Noregs tropp reiser med rutefly til slovakiske Košice frå København via Wien måndag.

Handball-EM startar 13. og blir avslutta 30. januar.

