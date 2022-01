Huseklepp blir assistenttrenar i Brann

sport

– Dette var ei moglegheit eg kjende eg ikkje kunne seie nei til. Eg har følgt klubben sidan eg var liten, og vil meir enn alt at Brann skal lykkast. Om eg blir vurdert til å kunne hjelpe til med det, vil eg i alle fall gjere alt eg kan for at vi skal lykkast, seier Huseklepp til TV 2.

Det var Bergens Tidende som først melde om den nye jobben til Huseklepp.

Brann rykte ned til førstedivisjon etter ein dramatisk straffesparkkonkurranse mot Jerv i Oslo før jul. Huseklepp var sjølv med å rykkje ned med klubben i 2014. Han spelte ti år i klubben.

Huseklepp spelte under Horneland i Haugesund i 2017.

(©NPK)