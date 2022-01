NFF-sjefen trur på snarlege lettar: – Gode signal

sport

Onsdag var han ein del av idrettsdelegasjonen som møtte opp i Kulturdepartementet. Der var òg idrettspresident Berit Kjøll og kollegaer frå ishockeyen, handballen og skisporten.

Temaet var smitteverntiltaka som vart innførte før jul. Dei har sett ein stor brems på Idretts-Noreg.

– Vi gav uttrykk for den frustrasjonen vi opplevde då vi i desember igjen fekk ei nedstenging. Den kom kort tid etter at vi var tilbake i full aktivitet. Det var ei uforståeleg innstramming, seier Bjerketvedt til NTB og held fram:

– Vi var opptekne av å få fram at det må vere ein rimeleg proporsjonalitet i tiltak og aktiviteten som blir ramma. Det er mange fleire no som er vaksinerte, men likevel opplever vi kanskje dei strengaste smitteverntiltaka nokosinne.

Møtt med forståing

På møtet var òg personar frå helsestyresmaktene til stades. Kjøll og følgjet hennar la fram tre konkrete forslag til justeringar i barne- og ungdomsidretten, vaksenidretten og toppidretten.

– Det var ein god dialog. Vi var sjølvsagt ikkje der i den trua at styresmaktene skulle gi oss klarsignal på alt, men signala var gode. Det vart uttrykt forståing for at idretten er viktig og at tiltaka kan opplevast urimeleg strenge, seier Bjerketvedt.

– Så det er med optimisme vi går inn neste veke. Vi håpar på justeringar seinast 14. januar, legg NFF-sjefen til.

Godt skodd

Han viser til datoen regjeringa har sett for når ho skal vurdere koronatiltaka på nytt. Bjerketvedt hadde håpa definisjonen på toppidrett skulle bli slik den var førre nedstenging.

Då fekk dei tre øvste herredivisjonane og to på kvinnesida i fotball unntak frå føresegnene. I desse dagar må til dømes lag i 1. divisjon trene med restriksjonar.

– Vi må smørje oss med tolmod. Styresmaktene ser utelukkande på nivå, men for oss dreier det seg om yrkesaktive utøvarar. Der er det ingen forskjell på Eliteserien og 1. divisjon, påpeikar Bjerketvedt.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) beskriv møtet med idretten som «nyttig». Ho meiner ho fekk ei god orientering.

– Vi har fått innspel på veldig mykje. Vi har god oversikt over stoda i idretten og korleis ho blir ramma av smitteverntiltaka. Vi er godt skodde til å ta ein runde på det, seier Trettebergstuen til NTB.

(©NPK)