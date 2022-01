OL-spådom: Noreg tek klart flest medaljar

sport

Statistikkselskapetspår at Noreg set endå ein OL-rekord og tek heile 45 medaljar i Kina. Som ved førre oppdatering av medaljespådommen, ligg Noreg an til 22 gullmedaljar. I tillegg ventar Gracenote 13 norske sølvmedaljar og 10 bronse.

Noreg har frå før rekorden i eit vinter-OL med dei 39 medaljane sine (14 gull) i 2018-OL i Pyeongchang.

– Langrenn og skiskyting blir nøkkelen for nordmennene om dei skal nå dette målet. Akkurat no er prognosen 30 medaljar i dei to idrettane, ti fleire enn dei nokon gong har teke i eit OL, skriv Gracenote.

Dei held Johannes Thingnes Bø og Therese Johaug som to utøvarar å sjå opp for.

Russiske utøvarar blir spådde å ta 32 medaljar (11-12-9). Russland som nasjon er utestengd frå leikane. På tredjeplassen ligg Tyskland med 25 medaljar (12-10-3).

Tyskarane var nest beste nasjon i 2018 med i alt 31 medaljar, 14 gull.

