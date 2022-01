Tore Strømøy vil bli styreleiar i Rosenborg

sport

Det fortel han til Nidaros og Adresseavisen. Strømøy vart foreslått som styreleiar framfor årsmøtet i 2020, men då hadde han meldt seg inn i klubben for seint. Han vart dermed ikkje vurdert.

Ivar Koteng slo forslaget frå valkomiteen, Trønderenergi-sjefen Ståle Gjersvold, i voteringa den gongen.

– No har eg sjekka at medlemskapen er i orden. Det er klart, viss eg blir spurd. Ja, eg har ein styreleiar i magen. Eg hadde ikkje klart å seie nei, er du galen? seier Strømøy til Adressa.

Han var styreleiar i Byåsen Håndball i fire år på 2000-talet, og han erkjenner at fleire har teke kontakt med han etter at det vart kjent at Koteng ikkje stiller til attval.

– Eg trur at det er lurt at RBK får inn noko nytt. Så blir det å finne ut kven, men det er ikkje jobben min, seier NRK-profilen.

Det var Nidaros som først melde om Strømøys interesse for leiarvervet.

