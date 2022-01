Eriksen trudde fotballkarrieren var over

sport

Ei heil fotballverd heldt pusten då Eriksen fall om i Parken under opningskampen i EM i fjor. Hjarta til 29-åringen stoppa å slå nokre minutt, men rask legehjelp gjorde at han overlevde.

I eit intervju med danske DR snakkar han ut om tida etter hjartestansen. Der kjem det fram at han raskt konkluderte med at fotballkarrieren måtte vere over.

– I ambulansen tenkte eg: Det er slutt, beheld fotballskorne mine. Det er slutt. Eg spelar aldri fotball igjen, seier Eriksen.

Han fikk operert inn hjartestartar på sjukehuset, og i månadane etter har han trent seg opp. I tidlegare publiserte klipp frå intervjuet har det komme fram at deltakinga i VM i Qatar seinere i år er det store målet hans.

– Eg vil tilbake til den normale kvardagen min igjen. Eg er trass alt fotballspelar. Det vil eg vere, og det er eg vonleg snart igjen, seier Eriksen.

Han terminerte nyleg kontrakten med Inter etter at italienske reglar hindrar han i å spele med hjartestarter.

– Det er synd, for eg elska Inter, seier han.

Eriksen har den siste tida trent saman med ein personleg trenar ved anlegget til den danske klubben OB. Men han er stadig usikker på kvar klubbkarrieren går vidare.

– Eg vil ta den beste avgjerda saman med familien. Dei skal vere komfortable med kvar eg endar opp, konstaterer han.

