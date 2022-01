Falla står over Falun-sprint

sport

Falun-arrangøren stadfestar for Aftonbladet at Falla trekkjer seg. Turneringssjef Hans Jacobsson seier at han ikkje har fått greie på årsaka.

– Nei, det veit eg ikkje. Det har vi ikkje spurt om heller.

Han hadde håpa på eit norsk-svensk oppgjer mellom Falla, verdsmeister Jonna Sundling og sprintcupleiar Maja Dahlqvist. Slik blir det ikkje.

Falla har den siste tida førebudd seg til OL heime i Noreg. Ho droppa Tour de Ski fordi ho ikkje hadde funne tilbake til energien ho trong for å gå renna i Mellom-Europa.

