Fire av helgas eliteseriekampar i ishockey utsette

Vålerenga er akkurat no i karantene etter eit smittetilfelle, men spelarane kan teste seg ut av karantene laurdag og rekk i så fall kampen.

Storhamar og Sparta får òg spele i helga, sjølv om dei mista dei opphavlege motstandarane sine. Dei utsette oppgjera deira frå 26. runde var flytta til 17. februar, men blir i staden spelte søndag.

Stjernen skriv på nettstaden sin at tre spelarar er smitta og at ein ventar på svar på PCR-testar for tre andre. Kampen på laurdag mot Lillehammer er utsett.

Frisk Asker melder på sin nettstad at spelargruppa blir rekna som nærkontaktar til ein smitta og er i karantene i alle fall til søndag. Dermed må kampen på laurdag mot Sparta utsetjast.

Også kampen mellom Grüner og Stavanger same dag er utsett. Det same gjeld oppgjeret på søndag mellom Storhamar og Manglerud Star.

