Klæbo droppar boosterdose før OL

– Eg har teke dei to dosane mine, og eg skal sjølvsagt ta den tredje dosen min. Det er viktig – først og fremst for at samfunnet skal bli kvitt denne pandemien. Men det er òg viktig for meg sjølv. Eg er med på samfunnsdugnaden, seier skistjerna til VG og held fram:

– Men eg tek ingen dose no før OL. Eg vil vere ekstra varsam med absolutt alt no før OL. Eg vel derfor å vente med dosen til rett etter OL, seier 25-åringen.

Før jul fekk alle utøvarar som skal til OL, tilbod om boosterdose. Nokre har ikkje hatt moglegheit på grunn av konkurransar. Andre vil ikkje ta den av same årsak som Klæbo, medan for fleire har det ikkje gått 20 veker etter vaksine nummer to, har medisinsk ansvarlege Aasne Fenne Hoksrud på Olympiatoppen uttalt.

Den svenske skiskyttaren Sebastian Samuelsson opplyste torsdag at han har takka nei til det same tilbodet frå Sveriges olympiske komité.

OL startar 4. februar.

