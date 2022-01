Langrenn: Sundling påførte Dahlqvist sprinttap

sport

Slind leidde inn mot øvste punkt, men så sette svenskane inn støyten. Den regjerande verdsmeisteren Jonna Sundling var best på oppløpet, og ho spurta ned Maja Dahlqvist og påførte sistnemnde det første sprinttapet for sesongen.

– Det kjendest betre og betre ut, og det vart den første sigeren min for sesongen. Eg treng fleire konkurransar, sa Sundling, som var skadd i tommelen i starten av sesongen.

Dahlqvist har vore den beste skisprintaren i verda på kvinnesida så langt i sesongen.

– Det vart som forventa, men eg stivna og mangla litt mot slutten. Det var tett og tøft heile vegen. Eg har aldri vunne i den skandinaviske cupen, berre i verdscupen. Det er inga skam å tape for Jonna, sa Dahlqvist.

Verken Sundling eller Dahlqvist var med i Tour de Ski nyleg. Dei same to var òg i særklasse best i prologen, då med Dahlqvist som den kjappaste.

Silje Øyre Slind vart til slutt nummer fem. Ho vart passert av Moa Olsson og Kristin Austgulen Fosnæs på oppløpet. Magni Smedås vart nummer seks i finalen.

(©NPK)