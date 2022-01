Nytt toppidrettssenter blir dyrare – NIF søkjer om 875 millionar kroner

sport

Sentralt i planane er å få eit statleg tilskot. I søknaden til Kulturdepartementet ber idretten om 875 millionar kroner. Ifølgje VG har prisen for prosjektet auka med over 100 millionar kroner dei siste to åra.

– Vi fekk ein smell då koronaen kom. Då vart alt sett på vent i over eitt år, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen til avisa og utdjupar:

– Vi har regna stor usikkerheitsmargin inn i prosjektet, og vi har rekna prisstigning fram til ferdigstilling hausten 2025 med i den nye kostnadsramma. Derfor har kostnadsramma auka, men sjølve bygningen har ikkje reelt sett vorte særleg mykje dyrare.

Øvrebø forsikrar at det er liten sjanse for budsjettsprekk. Han seier at idretten «ønskjer å opptre svært reieleg med reelle beløp».

I fjor sommar forklarte Øvrebø overfor NTB kvifor det er viktig at anlegget til Olympiatoppen blir erstatta med eit nytt senter.

– Det er for trongt og ikkje bra nok, så det byrjar å gå utover treningskvaliteten, sa han.

