Tsjekkisk tennisspelar fråteken visumet før Australian Open

sport

Voracova er sendt på karantenehotell og har fått konfiskert visumet sitt etter at ho deltok i ei oppvarmingsturnering i Melbourne.

Australske ABC News opplyser at Voracova ikkje lever opp til Australias koronareglar. Ho oppheld seg for tida på same koronahotell som Djokovic, som tidlegare denne veka vart nekta innreise til landet.

Den tsjekkiske spelaren har spelt i Melbourne denne veka. Ho slapp gjennom grensekontrollen då ho kom til Australia i desember.

Voracova var nyleg smitta av koronaviruset, men var friskmeld framfor innreisa til Australia og hadde fått ho godkjend av Australias tennisforbund.

Torsdag vart ho henta av grensepolitiet og fekk beskjed om at ho måtte forlate landet. Det er ikkje kjent korleis ho stiller seg til rettsavgjerda.

(©NPK)