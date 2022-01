Djokovic vann i retten – men ikkje sikkert han spelar Australian Open

sport

Det vart klart etter eit rettsmøte måndag morgon norsk tid. Rettsmøtet starta tidlegare, men vart først utsett nokre timar.

Seinare vart det klart at serbaren fekk medhald i at han hadde rett på å få sleppe inn i Australia. Australske styresmakter hadde, etter at rettsavgjerda vart klar, 30 minutt på seg til å la Djokovic forlate karantenehotellet han har vore innlosjert på.

Omgåande blir dette oppfatta som at han no får spele Australian Open i jakta på sin 21. Grand Slam-tittel, noko som vil vere rekord. Men det er framleis uklart kva styresmaktene vil gjere etter at rettsavgjerda vart klar.

Kan framleis snu

Ifølgje CNN seier regjeringsadvokat Christopher Tran at dei godtek avgjerda til dommaren, men at immigrasjonsminister Alex Hawke no skal vurdere å bruke ein «personleg kanselleringsrett».

Det betyr ifølgje nyheitsbyrået AFP at serbaren framleis kan bli kasta ut og ikkje få innreise i landet dei neste tre åra. Dommaren gjorde det klart at han ville haldast underretta om kva som skjer vidare.

Visumtrøbbel

34-årige Djokovic var koronasmitta i desember, noko som gav medisinsk fritak frå å vere koronavaksinert for å delta i Grand Slam-turneringa, ifølgje advokatane hans.

Men etter å ha søkt om feil visum, vart han stoppa på flyplassen i Melbourne. Sidan har han sete på karantenehotell medan han venta på ei rettsleg avgjerd.

Fleire har vore ute og gitt støtte til Djokovic den siste veka. Foreldra hans har skulda australske styresmakter for å «fengsle» sonen, noko australske styresmakter har avvist. Også Serbias president Aleksandar Vucic har vore hard i kritikken sin av Australia.

Djokovic har i tillegg fått støtte frå fans som har stilt seg opp utanfor karantenehotellet.

(©NPK)