God sisterunde for Hovland på Hawaii

Hovland opna runden søndag med par på to hol, før det vart birdiar på dei tre neste. Også på hol 14, 15 og 17 noterte nordmannen seg birdiar.

Resten av hola gjekk han på par, og Hovland enda dermed seks slag under par på den avsluttande dagen.

Vinnarsjansane var likevel for lengst borte for nordmannen, som totalt enda 14 slag under par. Før runden på søndag låg han på 32.-plass med 18 slag meir enn Cameron Smith.

Smith gjekk sisterunden åtte slag under par og forsvarte med det leiinga. Han enda 34 slag under par. Deretter følgde Jon Rahm og Matt Jones. Sistnemnde leverte ein forrykande sisterunde, heile tolv slag under par.

Hovland delte 30.-plassen med Harris English og den 51-årige legenda Phil Mickelson.

Berre spelarar med turneringssiger i PGA-touren i fjor deltok i turneringa med ein total premiesum på 8,2 millionar dollar.

