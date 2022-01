Hovland med ny karrierebeste på verdsrankinga

sport

Der enda han på delt 30.-plass i eit felt som berre består av spelarar som vann ei PGA-turnering sist sesong.

Hovland gjekk ein god siste runde på Hawaii og noterte seg for seks slag under par, og 14 slag under totalt.

Måndag vart det klart at han avanserer på verdsrankinga. Nordmannen var i desember nummer sju på rankinga etter at han forsvarte sigeren i Mexico og vann turneringa til Tiger Woods. Det var hittil karrierebeste før han måndag avanserte endå ein plass.

Hovland er framleis den andre best rangerte europearen. Spanske Jon Rahm har stadig tittelen som verdseinar.

(©NPK)