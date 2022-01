LO ferdig som hovudsponsor for hopplandslaget

sport

LO hadde opsjon på å forlengje treårsavtalen sin med endå eit år.

– Då vi forlengde avtalen med tre år sist gong, så gav vi klar beskjed til forbundet om at det blir med dei tre åra. No har vi vore sponsor i seks år, og då er LO si tid som sponsor for hopplandslaget over for denne gongen, seier LO-sekretær Are Tomasgard til TV 2.

Tomasgard avkreftar dermed at konflikten mellom landslagssjef Clas Brede Bråthen og Skiforbundet i haust hadde ein påverknad på at avtalen ikkje vart forlengd. Saka enda med at Bråthen underteikna ein kontrakt som gjorde han til landslagssjef med ein del administrative oppgåver fjerna.

Bråthen har det kommersielle ansvaret for hopplandslaget no. Ein ny hovudsponsor er førebels ikkje på plass.

– Vi skulle ønske vi var lenger framme i prosessen. Vi har ikkje fått brukt den tida og energien vi hadde ønskt på denne jobben. Men samtidig så har hopp vist seg som eit miljø som står sterkt samla og greier å prestere i turbulente tider, seier Bråthen.

