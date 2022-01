Nadal med Djokovic-støtte: – Rettferda har talt

sport

Det seier Nadal til den spanske radiostasjonen Onda Cero måndag. Han meiner at «rettferda har talt» og at verdseinaren burde få spele Grand Slam-turneringa som startar 17. januar.

Då Djokovic vart stoppa på flyplassen i Melbourne førre veke, gjekk Nadal ut mot serbaren og sa at han «burde skjønt konsekvensane» av å ikkje vere koronavaksinert.

Etter at retten gav Djokovic medhald måndag, seier Nadal no at han vil sjå serbaren i turneringa.

– Dei har sagt at han har rett til å spele i Australian Open og eg trur verkeleg at det er det mest rettferdige dersom situasjonen er avklart, seier Nadal.

Vinn Djokovic, passerer han Nadal på lista over dei som har vunne flest Grand Slam-titlar med 21 titlar.

– På eit personleg plan håpar eg han ikkje spelar, sa Nadal og lo.

Det er no opp til immigrasjonsminister Alex Hawke å avgjere lagnaden til Djokovic. Det skjer truleg ikkje før tidlegast tysdag.

