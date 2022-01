Nornes takka nei til å halde fram i Odd

sport

Det kom fram under pressekonferansen på måndag med Odd-leiinga.

– Vi meiner at Jan Frode har masse å bidra med, og derfor ville vi ha han med vidare i ei anna rolle og har gitt han eit oppriktig tilbod, sa dagleg leiar Einar Håndlykken.

– Nornes har formidla gjennom advokaten sin at det ikkje er tilgjengeleg for han å halde fram i ei anna rolle. Då står det att for oss å bli samde med Jan Frode om ei forhandling om kontrakten han har som strekkjer seg ut 2023, sa Håndlykken, som understreka at kontrakten hans framleis er gyldig, og at Nornes ikkje har fått sparken.

Laurdag opplyste Odd at klubben vil skifte trenar.

– Odds ballklubb har etter ei samla vurdering komme til at det beste for klubben no er eit trenarskifte. Klubben er derfor i samtalar med Jan Frode Nornes om ei løysing til det beste for begge partar, skreiv Odd.

Nornes leigde Odd som hovudtrenar i to sesongar. Før det var han assistent for Dag-Eilev Fagermo i ei årrekkje.

Odd leverte ein relativt god vårsesong i 2021, men avslutta svakt med berre éin siger på dei siste ti kampane. Dermed enda laga på 13.-plass i Eliteserien.

Samtidig er skienslaget vidare til åttedelsfinalen i NM.

Nornes har ifølgje TA vore i Odd i 23 år. Først som spelar, seinare som assistent og deretter som hovudtrenar.

Klubben er frå før på jakt etter ny sportssjef.

