Spanske Ramos ny trenar for taekwondolandslaget

Ramos har erfaring både som toppidrettsutøvar og trenar på høgaste nivå. Han er mellom anna dobbel verdsmeister, europameister og har delteke i fleire OL som utøvar.

– For å kunne trene og leie dei beste i verda og ha målsetjing om medaljar i OL, må ein ha trenarar som har kompetanse og erfaring og veit kva som skal til for å kunne prestere på det høgaste nivået. Derfor har Norges Kampsportforbund no henta inn ein av dei beste trenarane i verda til taekwondolaget, seier sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund i ei pressemelding.

– Då eg oppdaga denne ledige stillinga vart eg sjølvsagd veldig interessert, og etter samtalar med Helle (Borgen, sportskonsulent i Norges Kampsportforbund) forstod eg at dette var ein bra stad å vere. Samtalane var enkle og konsise, akkurat som eg likar det, så når tilbodet kom var det enkelt å takke ja til jobben, seier Ramos.

