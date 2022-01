Ambisiøs Pogacar går for to Grand Tours og fire monument

sport

Det fortel slovenaren på ein digital pressekonferanse under treningsleiren til UAE-laget før sesongen. Pogacar startar sesongen i UAE Tour i februar, der han òg er regjerande meister, og det kjem ikkje til å mangle høgdepunkt utover i 2022.

Pogacar er berre 23 år gammal, men har allereie vunne Tour de France to år på rad, og i år vil han prøve å «doble» ved òg å delta i Vuelta a España.

I tillegg skal han køyre fire av dei fem store klassikarane i sykkelsporten: Milano – Sanremo, Flandern rundt, Liège-Bastogne-Liège og Il Lombardia. Han vann dei to sistnemnde i fjor.

Læring

– Eg skal køyre fire monument i år, men det betyr ikkje at eg har som mål å vinne alle, seier Pogacar og utdjupar:

– Eg vil sannsynlegvis ikkje vere lagkaptein i Flandern. Laget har fleire klassikarryttarar, slik som Matteo Trentin og andre. Eg skal vere der for å få erfaring, gjere mitt beste og hjelpe laget. Om eg får moglegheita, kan eg sjølvsagt ta ho. Men det er ikkje noko eg forventar.

Paris-Roubaix går utan den slovenske stjerneryttaren, men Pogacar kjem likevel til å køyre gjennom den frykta brusteinsløypa. Det kjem av at delar av løypa skal brukast i Tour de France til sommaren.

– Det vil garantert hjelpe meg. Erfaring er viktig på brusteinane, seier han.

Monstersesong

2021-sesongen var enorm for Pogacar, som vann fire etapperitt og to klassikarar i tillegg til å ta OL-bronse. Han forventar ikkje å gjere det like bra i år, men kjem til å prøve.

– Eg veit at det er umogleg å bli betre kvart einaste år. Men per no blir eg stadig betre, og det er motivasjonen min for åra som kjem.

Etter vårklassikarane blir det første av dei tre store etapperitta, Giro d'Italia, arrangert frå 6. til 29. mai. Tour de France blir sykla frå 1. til 24. juli, medan Vuelta a España varer frå 19. august til 11. september. Etter det er det VM i Australia.

(©NPK)