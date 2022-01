Jakob Michelsen presentert som ny HamKam-trenar: – Kollektivet må vere sterkt

sport

41-åringen fortalde om ein god og kort prosess fram mot tilsetjing då han vart presentert som den nye trenaren til den nyopprykte eliteserieklubben tysdag.

Dansken overtek etter suksesstrenar Kjetil Rekdal. Han veit at oppgåva blir tøff. Eliteserien er noko anna enn 1.-divisjon.

– Det har vore viktig med kjemi, og han har vore god. Eg har hatt med kona frå Danmark og opplevd lokalmiljøet. Vi har fått eit veldig godt inntrykk av både byen og folk. Men det viktigaste er prosjektet. Deira verdiar og mine verdiar heng godt saman. Eg har hatt fleire moglegheiter og har jobba på TV, men har valt dette prosjektet fordi kjemien mellom meg og klubben har vore strålande, sa Michelsen.

Tysdag skulle han møte spelarane for første gong.

– HamKam hadde ein god sesong i 2021. No skal vi ha ein lang oppkøyringsperiode der vi kan bli godt kjende. Det blir ein ny liga med større utfordringar, og vi skal verke robuste, sa dansken.

Jakob Michelsen seier at føresetnadene for eit godt samarbeid er at kollektivet er sterk.

– Dette matchar godt med meg. Det skal vere plass til den enkelte, men spelarane skal òg vere ein del av kollektivet, for vi skal spele mot gode lag.

(©NPK)