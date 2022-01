Franske handballstjerner sjokkerte over dårlege smitteverntiltak i EM

sport

Nikola Karabatic og dei andre franske profilane er innlosjerte på eit hotell i den ungarske byen Szeged. Der er det etter seiande lite som minner om at pandemien langt frå er over.

I eit intervju med det franske handballmediet Handnews seier Karabatic at han er svært forundra over mangelen på smitteverntiltak.

– Vi vart alle sjokkerte over å oppleve forholda vi vart møtte av, lyder det frå franskmannen.

– Vi har følgt strenge protokollar for ikkje å bli smitta, og så kom vi til eit hotell der dei andre gjestene ikkje brukte munnbind. Vi et på same stad som dei andre hotellgjestene, seier han.

Også målvakt Vincent Gérard er overraska over forholda.

– Det var eit sjokk då vi såg folk gå rundt i badetøy på veg til bassenget utan munnbind. Nivået på tiltaka er mildt sagt annleis, seier han.

I eit intervju med franske L'Equipe kallar landslagssjef Guillaume Gille situasjonen på hotellet uakseptabel.

Det europeiske handballforbundet (EHF) skal ha forsikra han om at smitteverntiltaka på hotellet vil bli innskjerpa.

Frankrike innleier EM-sluttspelet i Ungarn og Slovakia mot Kroatia torsdag.

(©NPK)