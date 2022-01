Breiddeidretten utandørs opnar igjen – regjeringa opnar for kontakttrening

sport

Det melde regjeringa på pressekonferansen på torsdag.

Aktivitet innandørs kan gjennomførast med kontakt der det er nødvendig for barn og unge under 20 år. Arrangement for barn og unge kan no òg gjennomførast innandørs med deltakarar frå ulike stader.

Kan spele kamp

For individuelle idrettar blir det tilrådd å avgrense storleiken på konkurransane. Lagidrettar blir framleis tilrådde å vente med turneringar, større stemne og cupar, men det opnast opp for meir aktivitet.

– Det betyr til dømes at handballaget kan spele kamp, og at korpset kan ha konsert, seier kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Utandørs er det ingen avstandsavgrensingar, og ein kan no gjennomføre til dømes cupar, turneringar, skirenn, konsertar og framsyningar som samlar barn og unge frå ulike stader, seier Trettebergstuen.

Ein meters avstand

Vaksne over 20 år får ikkje like store lettar. Der vil det framleis vere ei anbefalt grense på 20 personar og det skal haldast ein meters avstand innandørs. Utandørs er det ingen bergreinsingar.

Toppidrett kan gjennomførast som normalt med smitteverntiltak. Regjeringa har dessutan tilbakestilt definisjonen på toppidrett, slik at nivåa under eliteseriane i til dømes handball, ishockey og fotball kan gjennomførast slik som i 2020.

Trettebergstuen vil òg vurdere å tilpasse maksimaltala betre til storleiken på lokalet.

– Målet er at til dømes store konsertarenaer og ishockeyhallar kan sleppe inn fleire. Vi håpar dette er klart allereie neste veke, avsluttar Trettebergstuen.

Endringane gjeld frå og med midnatt natt til fredag 14. januar. Tiltaka gjeld inntil vidare i fire veker, med ny vurdering 1. februar.

(©NPK)