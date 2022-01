Historisk para-VM: – Ei unik moglegheit

sport

Det er òg det første snøsport-VM for parautøvarar som går for begge kjønn samtidig.

– Etter eitt års utsetjing er endeleg 320 utøvarar frå 45 nasjonar og 850 frivillige og funksjonærar klare for historias første felles VM for parautøvarar, seier sjef for snøsport-VM i Lillehammer Ola Keul til NTB.

Også skipresident Røste gler seg til meisterskapen.

– Dette er ei unik moglegheit til å skape auka kunnskap, forståing og anerkjenning for paraidretten i Noreg. Vi gler oss òg til å skrive idrettshistorie i Noreg, seier Røste.

– No som vi arrangerer historias første VM i snøsport for parautøvarar, er vi òg stolte av at dette blir historias første para-VM som også deler ut premiepengar til utøvarane, seier han.

Pengepremien er fordelt jamt på ca. 8000 kroner til vinnaren i kvar av dei 108 øvingane, og dessutan ca. 4000 kroner til 2.-plass og ca. 3000 kroner til tredjeplassen.

Den første øvinga på programmet er utfor torsdag.

(©NPK)