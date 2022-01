Jerv forsterkar med kantspelar

sport

Grimstad-klubben stadfesta overgangen torsdag. Diallo vart klubblaus ved årsskiftet og kjem til Jerv vederlagsfritt.

– Diallo er ein forholdsvis ung og erfaren spelar med gode prestasjonar og spel på høgt nivå. Han er ein spelar med offensiv tankegang og som klarer seg sjølv. Vi har store forventningar til han, seier Jerv-trenar Arne Sandstø.

Kantspelaren har aldersbestemde landskampar for Guinea og har spelt på nivå to i fransk fotball. I fjor haust var han i tsjekkiske Teplice.

– Vi kjenner til den franske ligaen via norske spelarar som har vore der nede. Nivået er høgt, og Diallo har prestert godt. Det gir oss eit godt utgangspunkt, meiner Sandstø.

Jerv vart klar for Eliteserien for første gong ved å danke ut Brann i kvalifiseringsfinalen like før jul.

