«Dette stopper ikke meg, men jeg tror jeg må bestemme meg i siste sekund», skriv McGrath på Instagram-kontoen sin.

Han opplyser at han etter skaden fekk sett inn metall og skruar for å halde alt på plass, og at det har vore smertefullt. Bærum-alpinisten mista store delar av fjorårssesongen på grunn av ein alvorleg kneskade.

Denne sesongen har han 8.-plass frå slalåm i Val-d'Isère som bestenotering. Wengen-slalåmen går søndag.

