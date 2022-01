Chelsea-sjefen om mogleg tøying av reglar: – Då ville eg vorte sint

sport

Koronasmitte, skadar og sjukdom har ført til mange utsette kampar i den engelske toppdivisjonen så langt denne sesongen. Berre i desember måtte 17 kampar skyvast på.

Burnleys planlagde møte med Leicester vart fredag den siste i rekkja av kampar som må få ein ny dato. Eit smitteutbrot i Burnley er årsaka.

Premier League-laga må stille til kamp dersom dei har 13 utespelarar og ei målvakt tilgjengeleg. Koronasmitte, skadar og annan sjukdom har gjort det vanskeleg for mange.

Samtidig har det vore sett spørsmålsteikn ved om klubbar kan bli freista til å tøye regelverket for å unngå å måtte sende eit svært reserveprega mannskap på banen i ein viktig kamp. Konfrontert med den moglegheita på pressekonferansen på fredag, vart Chelsea-manager Thomas Tuchel ekstra engasjert.

Christensen smitta

– Eg håpar sterkt, sterkt at det ikkje er tilfellet. I så fall ville eg vorte veldig sint. Vi gjer alt vi kan for å sørgje for at kampar kan spelast som oppsett. Vi vart sjølv fortalde at vi måtte spele, sjølv om vi meinte at det kanskje ikkje var rett, sa tyskaren.

– Eg må berre sterkt håpe på at reglane er dei same for alle, la han til.

Chelsea er blant klubbane som har vore ramma av koronasmitte på ei rekkje spelarar den siste tida. Fredag opplyste Tuchel at danske Andreas Christensen er den siste som er smitta.

Forsvarsprofilen, som har slite med skade i lengre tid, er dermed ikkje aktuell for helgas storkamp mot Manchester City. Der må Chelsea håpe på betre utbytte enn i det første møtet mellom laga denne sesongen. Då rauk Tuchels mannskap 0-1 på Stamford Bridge.

Bomma med taktikken

– Måten eg angreip den kampen på taktisk, var feil. Den gjorde oss for passive. Vi kunne spelt betre, men taktikken min var for passiv og defensiv. Det har eg lært av, sa tyskaren.

Han var like krystallklar då han fekk spørsmål om City-kollega Pep Guardiola er mannen som set standarden blant managerane i verda i desse dagar.

– Kort spørsmål, kort svar. Svaret er ja, sa Tuchel.

Manchester City har ti poengs luke til Chelsea på tabelltoppen i Premier League framfor stormøtet i helga.

(©NPK)