Skiskyting: Norsk 7.-plass på kvinnestafetten

Frankrike vann den siste stafetten før OL overlegent framfor Sverige og Russland. Noreg på 7.-plassen vart slått med 1.42,6 av Frankrike og var 30,4 sekund frå å komme på sigerspallen.

Marte Olsbu Røiseland gjekk første etappe og ordna eit bra utgangspunkt då ho veksla i tet like føre Italia.

Karoline Knotten fekk eit tøff annan etappe, men god skyting (eitt ekstraskot) sørgde for at avstanden opp til teten ikkje vart for lang. Ho sende ut Karoline Erdal på 5.-plass, 15,6 sekund bak leiande Kviterussland.

Dei norske skiskyttarane heldt fram med å levere bra på standplass, men i løypa gjekk favorittane frå. Frankrike opparbeidde seg ei bra leiing inn til siste veksling, med Sverige og Kviterussland på dei neste plassane.

Då Kviterusslands ankerkvinne Hanna Sola pådrog seg strafferunde på den første skytinga si, skulle det bli meir spenning om 3.-plassen. Russlands Kristina Reztsova vart likevel for sterk for Ragnhild Femsteinevik og parkerte henne frå ståande skyting og ut.

Femsteinevik gjekk mot mange sterke løparar mot slutten og enda med 7.-plassen.

Noreg enda stafetten med seks ekstraskot.

